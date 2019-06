'Ouders smokkelen drugs binnen bij jeugdgevangenis Nijmegen'

Jeugdgevangenis De Hunnerberg in Nijmegen heeft strengere controles ingevoerd voor bezoekers om te voorkomen dat gedetineerden nog langer verboden zaken toegespeeld krijgen. Volgens De Gelderlander smokkelen ouders vaak heimelijk spullen zoals drugs en telefoons naar binnen voor hun kinderen.

Tot vorig jaar waren er geen grondige controles, schrijft de krant. Bezoekers hoefden alleen door een detectiepoortje te lopen en soms werden mensen gefouilleerd.

Laks

De Gelderlander sprak met drie oud-gedetineerden. "Beveiligers reageerden vaak laks. Je hoefde niet veel moeite te doen om drugs en telefoons via bezoek binnen te krijgen", zegt een van hen.

Volgens de drie had bijna elke gevangene drugs tot zijn beschikking. Meer dan de helft zou een telefoon hebben gehad.

Uit cijfers van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen, die De Gelderlander heeft opgevraagd, blijkt dat vorig jaar bij controles onder gevangenen en bezoekers twintig keer verboden zaken zijn ontdekt: twee telefoons en achttien keer drugs.

Lastig probleem

Algemeen directeur Van Els van De Hunnerberg erkent in de krant dat er problemen zijn met bezoekers. Hij heeft het toegangsbeleid daarom verscherpt.

Dat betekent volgens hem niet dat er helemaal geen drugs meer binnenkomen. "Het blijft een lastig probleem. We staan het absoluut niet toe. Drugsgebruik staat een goede behandeling van de jongeren in de weg", zegt hij.

Van Els zegt wel dat het onzin is dat bijna iedereen drugs gebruikt in De Hunnerberg. "Dit soort verhalen van oud-gedetineerden moet je vaak met een korrel zout nemen", zegt hij tegen de krant. "We controleren elke week de kamers, een keer in de maand grondig. We zetten honden in die gespecialiseerd zijn in het vinden van drugs en telefoons."