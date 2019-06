PvdA dreigt in Eerste Kamer tegen onderwijsbegroting te stemmen

De PvdA dreigt later dit jaar tegen de onderwijsbegroting in de Eerste Kamer te stemmen. PvdA-leider Asscher wil dat het kabinet de salarissen van leraren in het basisonderwijs verhoogt tot het niveau van hun collega's in het voortgezet onderwijs en daarvoor de portemonnee trekt.

Het kabinet heeft eerder al geld beschikbaar gesteld om de salarissen in het basisonderwijs op te krikken en de werkdruk te verlagen, maar dat gaat veel leraren niet ver genoeg. De PvdA vindt dat minister Slob met een bedrag van 580 miljoen euro over de brug moet komen. Als Slob dat niet doet, zal de partij zich in de Eerste Kamer mogelijk tegen de onderwijsbegroting keren.

Tekort aan leraren basisonderwijs

De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie heeft geen meerderheid meer in de Eerste Kamer en heeft daar dus steun nodig van andere partijen. In de regel stemmen de meeste partijen in de Senaat voor een begrotingsvoorstel. Bij de begroting voor dit jaar verwierp alleen de Partij voor de Dieren de onderwijsbegroting.

Asscher benadrukt dat het tekort aan leraren in het basisonderwijs steeds verder oploopt. "Als we op deze weg blijven doorgaan, zijn er in 2023 ruim 4.200 openstaande vacatures voor voltijdsbanen. Dat is onacceptabel, want dan kunnen we niet langer alle kinderen dezelfde kansen bieden", zegt de PvdA-voorman.