Chileense hulpbisschop binnen een maand weg na controverse over vrouwen

Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van de hulpbisschop van de Chileense hoofdstad Santiago. Carlos Irarrázaval zat pas 24 dagen op zijn post, maar was al snel in de problemen gekomen.

In een tv-interview had de hulpbisschop gezegd dat er geen vrouwen bij het Laatste Avondmaal van Jezus en zijn apostelen waren "en dat we dat moeten respecteren". Ook zei hij dat vrouwen mogelijk "graag in het achterkamertje zitten".

Vrouwenorganisaties en critici van de katholieke kerk reageerden verontwaardigd op de opmerkingen van Irarrázaval. Hij zegt nu te vertrekken om de vrede en eenheid van het aartsbisdom Santiago te bewaren.

Irarrázaval was juist door de paus benoemd in een poging de rust terug te brengen in de Chileense katholieke gemeenschap, die vorig jaar werd opgeschrikt door een groot misbruikschandaal. Het Chileense Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar meer dan 150 geestelijken die kinderen zouden hebben misbruikt of dergelijke misdrijven in de doofpot zouden hebben gestopt.