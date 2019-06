Huldiging van Wijnaldum door Bouterse gaat niet door na ophef

De huldiging van Georginio Wijnaldum door de Surinaamse president Bouterse gaat niet door. De sterspeler van Liverpool zou zondag in het district Coronie door het Surinaamse staatshoofd gelauwerd worden. Maar de plechtigheid is afgeblazen nadat de bijeenkomst nog voordat hij begon een politiek tintje had gekregen. Op een flyer, die verspreid leek te zijn door de Nationale Democratische Partij (NDP) van Bouterse, werd gesuggereerd dat Wijnaldum onderdeel zou worden van een massameeting van de partij.

Volgens Glenn Dest, een naaste medewerker van de president, was dat niet het geval. "De president zou in Coronie een aantal mensen uit het district huldigen; als staatshoofd en niet als voorzitter van de NDP," zegt Dest tegen de NOS. "Georginio was aan de lijst toegevoegd omdat zijn roots in het district liggen. Het was allerminst de bedoeling dat er een politieke manifestatie van de huldiging gemaakt zou worden."

Volgens Dest is het niet duidelijk wie die flyer heeft gemaakt. "Het hoofdbestuur van de partij weet er niets van en staat er zeker niet achter. Maar het kwaad is geschied en de flyer gaat 'viral' op Facebook."

Nieuw huldigingsmoment

Dest denkt dat politieke tegenstanders van president Bouterse de flyer hebben gemaakt en op Facebook hebben gezet. "Juist om het publiek te laten geloven dat er wél politiek met de huldiging bedreven zou worden en op die manier kritiek te kunnen hebben op de NDP. Het wordt tijd dat de mensen in Suriname onderscheid gaan maken tussen president Bouterse als staatshoofd of president Bouterse als voorzitter van een politieke partij."

Wijnaldum kwam donderdag, met de Cup met de Grote Oren in Suriname aan en werd daar verwelkomd door minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken. Het is nog niet bekend of er op een ander moment wel een huldiging van de speler plaatsvindt. Wijnaldum geeft zaterdagmiddag een persconferentie in Paramaribo.