Calvijn College maakte meerdere fouten, inspectie heeft meer tijd nodig

Examens van meerdere vakken op het Calvijn College in Amsterdam zijn mogelijk niet geregistreerd of zelfs nooit gemaakt. Dat is naar voren gekomen uit onderzoek van de onderwijsinspectie. De 77 leerlingen die al sinds woensdag wachten op de uitslag, moeten nu zeker tot maandag wachten.

De school bracht gisteren naar buiten dat één opdracht die voor 2,5 procent meetelde voor het vak Engels, niet gemaakt is. Volgens de onderwijsinspectie heeft het Calvijn College onvoldoende bewezen dat alle toetsen die noodzakelijk zijn voor het schoolexamen, zijn afgenomen. De inspectie wil aanvullend onderzoek doen en heeft de middelbare school opgedragen om dit weekend een overzicht te maken van de gemaakte schoolexamens van alle 77 scholieren.

Huiswerk

"De sfeer is hier niet al te goed. Iedereen is aangeslagen", zegt een woordvoerder van het Calvijn College tegen AT5. "We hebben de inspectie informatie aangeleverd, maar die nam daar geen genoegen mee." De medewerkers van de school moeten nu in het weekend aan de slag. "We hebben van de inspectie huiswerk voor maandag gekregen."

De onderwijsinspectie hoopt begin volgende week uitsluitsel te kunnen geven aan de leerlingen. "Maar dat hangt wel af van wat er dit weekend aan informatie boven tafel komt", licht een woordvoerder toe.

Het Calvijn College durft voorlopig geen beloftes meer te doen. "We gaan dit weekend keihard aan de slag. Maandagochtend, als we contact hebben gehad met de inspectie, weten we meer."