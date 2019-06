EOD waarschuwt: magneetvissen is 'gevaarlijke hobby'

"Ik vind eerlijk gezegd liever geen mortiergranaten", zegt magneetvisser Naomi. "Ik vind liever echt oude dingen. Of dingen zoals een iPhone laatst. Die kon ik teruggeven aan de eigenaar, hij werkte nog! Daar doe ik het voor, niet voor bommen en granaten."

Niet in de laatste plaats omdat het gedoe is, als Naomi dan toch op munitie stuit. "Dat is best vervelend want je moet je magneet in het water laten als de politie komt."

Dat laatste klopt, weet de EOD-woordvoerder. "In een ontsteker zit een stalen slagpen. Als je een magneet van een explosief trekt, beweeg je ook de interne delen van het ontstekingsmechanisme. Met alle gevolgen van dien." Naomi: "En daar heb je gewoon geen zin in want je wilt magneetvissen."