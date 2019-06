Van Nieuwenhuizen: crisisteam voor oplossingen stikstofbeleid

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemt de uitspraak van de Raad van State over de Nederlandse stikstofaanpak heel ingrijpend. "Zo'n beetje ieder bouwproject wordt erdoor geraakt." Ze zegt dat er een "crisisstaf" op is gezet onder leiding van minister Schouten van Landbouw.

Volgens Schouten komt het team van mensen van verschillende ministeries en provincies eind volgende week bijeen. Het is de bedoeling dat er nog voor de zomer een complete lijst ligt van projecten die door het besluit worden geraakt. "We gaan met gezwinde spoed aan de slag."

Een van de projecten die in de problemen kan komen, is de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten in 2020. Schouten zegt dat ze dat nog niet kan overzien. "Wel is het zo dat bepaalde vergunningen afgeven moeilijk wordt op dit moment," zegt ze.

De Raad van State zei eind mei dat het Nederlandse beleid in strijd is met de Europese natuurwetgeving, die erop gericht is om de uitstoot van stikstof terug te dringen.