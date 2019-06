Een derde van de ouderen bankiert niet online

Banken bieden steeds meer diensten online aan, maar veel oudere klanten gaan niet mee in de digitalisering. Uit cijfers opgevraagd door de Volkskrant blijkt dat bij ING en ABN Amro een derde van de 65-plussers niet digitaal bankiert. Bij Rabobank gebruikt zelfs een derde van alle klanten nog geen internet voor de bankzaken.

"Er is een groep die niet op internet actief is, er is een groep die wel actief is maar die bankzaken online regelen ingewikkeld vindt, sommigen zijn bang voor internetcriminaliteit en anderen hebben niet de apparatuur en kunnen het zich ook niet veroorloven", zegt Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De organisatie krijgt iedere week verschillende vragen en klachten van ouderen binnen over de banken. "Het zijn vaak mensen die door hun bank gedwongen worden om te gaan internetbankieren en daardoor afhankelijk worden van hulp van anderen. Daardoor verliezen ze hun zelfstandigheid."

Volgens Vanderkaa is ook niet uit te sluiten dat daardoor het aantal fraudegevallen toeneemt. "Als ik aan mijn zoon of buren of vrienden moet vragen of zij mijn financi├źn willen doen, word je natuurlijk kwetsbaarder. Ze zouden in de verleiding kunnen komen om daar misbruik van te maken. Je hoeft er geen raketgeleerde voor te zijn om dat te snappen."

Geen uitstervend probleem

Volgens haar is het een misvatting dat het probleem op termijn verdwijnt. "Het is iets dat banken niet graag horen, maar dit is geen uitstervend probleem. Het gaat ook om senioren wier gezichtsvermogen afneemt of motoriek minder wordt, en die toch weer op papier willen bankieren. Die mogelijkheid moet er altijd blijven."

Een van de banken waarover klachten binnenkomen is ING. "De wereld wordt digitaler, dat is onvermijdelijk. Digitaal bankieren staat centraal en we proberen onze klanten daarin mee te nemen", zegt Eva Hersbach van ING.

"We helpen mensen zoveel mogelijk met de overstap. Bijvoorbeeld op onze ING-kantoren, met workshops en mensen die we ervoor hebben opgeleid." De bank belooft altijd opties te blijven bieden voor klanten die niet mee kunnen met de digitaliseren. "Iedereen moet kunnen blijven bankieren zoals ze wil bij ons, maar het uitgangspunt is digitaal bankieren."

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer praten verschillende organisaties over het bankwezen. Daarin worden banken opgeroepen rekening te houden met kwetsbare groepen.