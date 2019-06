Regiotaxi ontslaat chauffeur die vrouw met rollator respectloos bejegende

Een chauffeur van Regiotaxi is ontslagen, omdat hij een vrouw die slecht ter been is respectloos heeft behandeld.

Op beelden is te zien hoe de chauffeur in Zeist de vrouw met haar rollator opjaagt en weigert om haar te helpen naar de taxi te lopen. Ook zegt hij tegen omstanders dat "hij nog meer te doen heeft" en dat "andere chauffeurs allang weggegaan zouden zijn".

Het incident is vastgelegd op video en via Facebook verspreid. Duizenden mensen reageerden daar verontwaardigd op.

Uiteindelijk werd de vrouw door een medewerker van een supermarkt naar de taxi gebracht. Omstanders noemden de man "gestoord' en zijn gedrag "onmenselijk".

Willemsen-de Koning, de organisatie die gaat over het personeel van Regiotaxi, zegt geschrokken te zijn van het gedrag van hun chauffeur. Hij is naar aanleiding van het filmpje ontslagen en er is contact geweest met de familie van de vrouw. Zij krijgt passend vervoer aangeboden.