'Poëzie is de magie van het net niet begrijpen'

Engagement was die eerste jaren leidend. Juist dichters die in hun eigen land niet in vrijheid konden spreken werden uitgenodigd. Zoals de Zuid-Afrikaan Breyten Breytenbach, die later in zijn land gevangen werd gezet. Maar ook Jules Deelder en Remco Campert waren kind aan huis. Pablo Neruda reed in een koetsje door de stad. Anarchie bleef het, in 1974 werden tussen de voordrachten door de standen van het WK voetbal meegedeeld.

Havenbaron

Het festival kon floreren met de financiële steun van havenbaron Ludo Pieters, stiekem zelf ook dichter. Hij nodigde elk jaar aan de vooravond van het festival de dichters uit voor een tuinfeest in zijn villa. En dan gebeurde er weleens wat in de bosjes. Pieters was goed bevriend met Gerard Reve, maar die stond nooit op het festival. De organisatie vond hem te rechts. En Reve vond die dichters maar een stelletje profiteurs.

Poetry Slam

Later ging het meer om de taal zelf en raakte het festival in zichzelf gekeerd. Dat was ook te merken aan de bezoekersaantallen, die liepen flink terug. Tegenwoordig is het allemaal een stuk professioneler, er is veel meer aandacht voor de vertalingen en alle vormen van poëzie zijn nu aanwezig. "Zo bedachten we de Poetry Slam, een soort verbale knokpartij tussen dichters," zegt Kwakman.