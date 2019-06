Duizenden jongeren durven geen VOG aan te vragen

Zo'n 9000 leerlingen uit het vmbo en het mbo vragen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan, omdat ze bang zijn dat ze die niet zullen krijgen. Dat blijkt een onderzoek in opdracht van de ministeries van Justitie en Onderwijs. Een VOG is vaak nodig voor een opleiding, stage of leerwerkplek.

De onderzoekers hebben geconstateerd dat die angst in veel gevallen onterecht is. Van deze 'VOG-mijders' heeft 80 procent helemaal geen strafblad; ze zouden dus altijd een VOG krijgen. Maar ook aanvragers met een justitieel verleden worden niet per definitie afgewezen. Dat gebeurt alleen als dat verleden relevant is voor de functie die ze willen vervullen.

Carrière belemmerd

De onderzoekers keken in het schooljaar 2016/2017 naar 438.000 leerlingen in het beroepsonderwijs. De groep die uit angst voor een afwijzing geen VOG aanvraagt is betrekkelijk klein: 2,1 procent. Toch gaan de ministeries van Justitie en Onderwijs samen de mogelijkheden bekijken om de beeldvorming over de VOG onder jongeren te verbeteren.

De ministers Dekker en Van Engelshoven noemen die slechte beeldvorming ongewenst. De VOG-mijders doen zichzelf te kort, hun carrièremogelijkheden worden erdoor belemmerd.

Steeds meer stagebedrijven en werkgevers gebruiken de VOG als screeningsinstrument. Vorig jaar werd 1,2 miljoen keer zo'n verklaring aangevraagd. In 0,27 procent van de gevallen werd de aanvraag afgewezen.