Boris Johnson krijgt veruit meeste stemmen bij eerste stemming opvolging May

Boris Johnson, de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, heeft in de eerste stemmingsronde voor de opvolging van premier May veruit de meeste stemmen gekregen: 114, ofwel ruim een derde van de 317 stemmen. Tweede werd Jeremy Hunt, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, met 43 stemmen. Minister Michael Gove werd derde met 37 stemmen. Alle 317 conservatieve parlementsleden mogen één stem uitbrengen.

Er deden tien mensen mee aan de stemming. Drie kandidaten, Mark Harper, Andrea Leadsom and Esther McVey, zijn uitgeschakeld. De andere zeven mogen volgende week meedoen aan de tweede ronde. Kandidaten moeten bij elke ronde minstens 17 stemmen halen om door te gaan, anders vallen ze af. Ook de kandidaat met de minste stemmen(ook als dat er meer zijn dan 17) valt af. Dit gaat net zolang door tot er twee kandidaten over zijn. Daarna volgt een campagne van een maand.

De eerste overwinning voor Johnson komt niet als een verrassing: hij geldt als de favoriet om May op te volgen. Johnson wil hoe dan ook eind oktober uit de EU stappen, ook als er geen deal is. Verder wil hij af van de Ierse backstop, die erin voorziet dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland, mochten de EU en de Britten er in de twee jaar durende overgangsfase niet uitkomen om definitieve afspraken te maken over de toekomstige handelsrelatie.