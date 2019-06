Partijen Sudan zoeken toenadering, dagelijks leven komt weer op gang

In Sudan komt het dagelijks leven langzaam weer op gang, nadat activisten een algemene staking die sinds zondag aan de gang was hebben stopgezet. Ook een campagne voor burgerlijke ongehoorzaamheid is opgeschort. Winkels en banken gaan weer open en er wordt weer vuilnis opgehaald.

Na het met veel geweld neergeslagen protest van begin van vorige week, waarbij meer dan honderd mensen om het leven zijn gekomen, lijkt zowel de oppositie als de junta aan te sturen op deëscalatie. Een gezant van de Afrikaanse Unie probeert met behulp van de VS en Ethiopië te bemiddelen.

Volgens het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn beide partijen van plan om op korte termijn te gaan onderhandelen over een overgangsregering. Ook zouden beide kampen hebben toegezegd zich te onthouden van opruiend taalgebruik. De junta zou als gebaar van goede wil bereid zijn om politieke gevangenen vrij te laten.

Steeds minder animo

Het leger zette in april dictator Omar al-Bashir aan de kant, die het land ruim dertig jaar met harde hand regeerde. Tot woede van velen lijken de militairen weinig behoefte te hebben om op korte termijn de macht over te dragen aan een burgerregering.

Niet iedereen is het ook eens met het besluit om de staking te beëindigen. Op sociale media wordt geklaagd dat hiermee een drukmiddel wegvalt, dat gebruikt had kunnen worden om de nieuwe militaire machthebbers tot opstappen te dwingen. Maar volgens oppositieleiders was er de afgelopen dagen steeds minder animo om te staken, en is daarom besloten om ermee te stoppen.