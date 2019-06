Zo klinkt de stem van Frida Kahlo

Frida Kahlo overwon kinderverlamming, een ernstig tramongeluk en een tumultueus huwelijksleven en groeide uit tot een van de beroemdste schilders van de afgelopen eeuw, die haar tragische leven verwerkte tot surrealistische kunstwerken. Ze overleed op 47-jarige leeftijd, waarna ze uitgroeide tot feministisch icoon.

De beschrijving werd opgenomen voor een portret van Rivera in het programma El Bachiller. De opnames zijn waarschijnlijk enkele maanden voor Kahlo's dood in 1954 gemaakt, maar pas daarna uitgezonden.

"Frida's stem was tot nu toe een groot mysterie. De zoektocht hield niet op", zei de directeur van de Nationale Audiobibliotheek van Mexico, waar de opname werd gevonden. Hij voegde eraan toe dat de meeste bezoekers van zijn instelling vooral vroegen naar hoe Kahlo's stem klonk.

'Melodieus en warm'

De opname werd teruggevonden in het archief van El Bachiller, dat is ondergebracht in de audiobibliotheek. Onderzoekers speuren nog naar definitief bewijs dat het hier gaat om Kahlo. Ook gaan ze na of zij nog voorkomt op een van de 1300 andere tapes van het programma.

"100 procent zekerheid hebben we nog niet, maar er zijn veel elementen waardoor we denken dat het wel waarschijnlijk is", zei de minister van Cultuur tijdens de presentatie. Zo werd de stem van Kahlo ooit beschreven als "melodieus en warm", net zoals deze opname klinkt.