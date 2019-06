'Kinderen met complexe psychische problemen moeten sneller hulp krijgen'

Kinderen met aandoeningen als een angststoornis, autisme, ADHD of een psychose komen te laat bij medisch specialisten terecht. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in een brief aan de Tweede Kamer. De artsen en psychiaters vinden dat kinderen sneller en beter hulp moeten krijgen.

Het gaat om de groep in de ggz die valt tussen lichte hulp en acute zorg. Deze kinderen blijven te lang hangen bij het sociale wijkteam of komen op de verkeerde plek terecht, stellen de organisaties in de brief. "Ze vallen in sommige gemeentes tussen wal en schip", zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Uiteenlopende manieren

Sinds de decentralisatie zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg aan kinderen. Omdat gemeenten dichter op hun inwoners zitten, zouden ze beter en sneller de juiste hulp kunnen geven. Dat betekent dat er op lokaal niveau op uiteenlopende manieren invulling wordt gegeven aan de jeugdhulp. Daardoor ontstaan er verschillen in de verleende zorg.

"Daardoor kunnen kinderen in de ene gemeente heel andere en betere zorg krijgen dan de andere", stelt Illy. "Kinder- en jeugdpsychiaters zitten daardoor met de handen in het haar. Het kan toch niet zo zijn dat als je een psychische aandoening hebt, je niet verzekerd bent van goede zorg?" Sommige gemeentes doen het heel goed volgens Illy, "maar de verschillen zijn veel te groot en daar maken we ons zorgen over".

Frontlinie

Daarom vinden de kinderartsen en psychiaters dat een gekwalificeerd professional "aan de frontlinie" moet staan om te bepalen welke zorg een kind nodig heeft. Dat zou de snelheid en effectiviteit van de behandeling bevorderen.

Daarnaast pleiten de beroepsgroepen voor minder overleg en administratie en landelijke afspraken over tarieven en regelgeving. "Voor lichamelijke problemen is het uitstekend geregeld. Als een kind buikpijn heeft, hoor ik niemand klagen over meer of minder onderzoek. Ik houd me namelijk gewoon aan de afspraken binnen mijn beroepsgroep", zegt kinderarts Illy.

Ook bij psychische aandoeningen moet er op een eenduidige manier worden gewerkt, vinden de artsen. "Je kunt niet beknibbelen op de manier waarop je kinderen helpt."

Samenwerking

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten zegt in een reactie dat zij graag in gesprek gaan om iets te doen aan die verschillen. "Uitgangspunt voor gemeenten is: de juiste zorg op de juiste plaats. We zien daarbij het belang van goede samenwerking met de beroepsgroep."

Gemeenten kampen met grote financiële tekorten sinds zij in 2015 verantwoordelijk werden voor de jeugdhulp. Vorige maand maakte minister De Jonge extra geld beschikbaar, 420 miljoen dit jaar en in 2020 en 2012 jaarlijks 300 miljoen euro. Veel gemeenten zijn daar ontevreden over, omdat het niet genoeg zou zijn.

Minister De Jonge denkt dat het beschikbaar gestelde geld wel genoeg is en zei eerder dat er ook problemen in de jeugdzorg spelen die niet met geld kunnen worden opgelost.