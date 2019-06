Schimmelinfectie bedreigt zeldzame kakapo in Nieuw-Zeeland

De toch al zeldzame papegaaiensoort kakapo, die alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt, wordt extra bedreigd door een schimmelinfectie. Er zijn nog maar 142 volwassen dieren en 72 kuikens in leven.

Kakapo's zijn groen van kleur en kunnen niet vliegen. Mannetjes worden soms wel twee kilo. Vroeger kwamen de vogels in het hele land voor, maar omdat de bossen waarin ze leefden zijn verdwenen, is de papegaaiensoort bijna uitgestorven, schrijft The Guardian.

Met een uitgebreid fokprogramma, waarbij meer dan honderd wetenschappers, boswachters en vrijwilligers zijn betrokken, moest dit broedseizoen records gaan breken. Maar het hoofd van de dierenkliniek van de dierentuin in Auckland is niet optimistisch.

"Ze kunnen allemaal doodgaan", zegt hij. "We werken er natuurlijk keihard aan om dat te voorkomen. Maar er zijn nog maar ongeveer 200 vogels over. Daarmee is elke papegaai waardevol, zeker als er nog eens 10 of 20 doodgaan door de infectie."

CT-scans

De eerste kakapo werd ziek in april. Sinds die tijd zijn 36 vogels, een vijfde van de populatie, naar dierenziekenhuizen gebracht voor een diagnose en behandeling. Er werden zelfs vogels per helikopter overgevlogen naar ziekenhuizen voor CT-scans. De met de schimmel besmette vogels wacht een maandenlange behandeling, maar sommige papegaaien gaan alsnog dood.

Nieuw-Zeeland gaat ver bij het in stand houden van de kakapo-populatie. In mei werd een 56 dagen oud kuiken geopereerd aan een vergroeiing in de schedel. Volgens de chirurgen die de operatie uitvoerden, was het de eerste keer dat een vogel zo'n operatie onderging.

Kakapo's werden tien jaar geleden bekend buiten Nieuw-Zeeland toen een mannetje zich probeerde voort te planten op het hoofd van een bioloog bij het maken van een documentaire voor de BBC.

De Britse komiek en acteur Stephen Fry, een groot liefhebber van de papegaaiensoort, zag het gebeuren.