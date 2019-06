Alle video's van Regionaal Archief Alkmaar weer te zien op YouTube

Een filmpje van het Regionaal Archief Alkmaar dat werd verwijderd van YouTube is weer te zien via het videoplatform. YouTube haalde de video, met beelden uit de Tweede Wereldoorlog, een paar dagen geleden offline. Het materiaal zou 'haatzaaiend' zijn.

Eind vorige week werd het hele kanaal van het archief in Alkmaar verwijderd om dezelfde reden. Na een dag werd die beslissing teruggedraaid. Kort erna werden dus opnieuw beelden weggehaald. Inmiddels zijn alle video's van het Regionaal Archief Alkmaar weer te zien op YouTube, meldt NH Nieuws.

Oorlogsmateriaal

Het archief biedt videomateriaal aan over de geschiedenis van Alkmaar en de kop van Noord-Holland. Daarbij zitten ook filmpjes met oorlogsmateriaal, zoals een NSB-propagandafilm en een reportage over de bevrijding van de regio.

Mark Alphenaar van het archief zei eerder deze week dat YouTube geen contact had opgenomen over het verwijderen van de video's. Hij wilde toen graag een persoonlijk gesprek over wat hij censuur noemde.

Inmiddels hebben het videoplatform en het archief met elkaar gesproken. Afgesproken is dat video's uit de Tweede Wereldoorlog getoond mogen worden zolang ze voor educatieve doeleinden zijn. Ook moet er context over de beelden in de video zelf worden gegeven en niet alleen in de beschrijving onder het filmpje.