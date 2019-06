'Politie pakt problemen forensische opsporing aan, 200 nieuwe agenten'

De politie wil de problemen bij forensische opsporing oplossen door 200 nieuwe agenten en nieuwe technologie in te zetten. Dat meldt het AD. De politieafdeling kampt met grote problemen, zoals personeelstekorten en verouderde computersystemen.

Gisteravond stuurde politiebond NPB een brief aan minister van Justitie Grapperhaus over de problemen bij forensische opsporing. Volgens de bond was het ziekteverzuim de afgelopen vijf jaar 9 procent en zijn er veel te weinig medewerkers voor het werk dat er is.

Door vergrijzing vertrekken de komende jaren honderden ervaren mensen bij de afdeling die verantwoordelijk is voor het veiligstellen van sporen bij misdrijven. Om de tekorten op te lossen worden nieuwe politiemensen aangenomen die in rap tempo worden opgeleid, iets wat normaal jaren duurt.

'Geen 9-tot-5-baan'

Volgens programmadirecteur forensische opsporing Ruud Staijen hoeft dat geen probleem te zijn. Hij gelooft dat zijn afdeling een inhaalslag kan maken. "Het is een uitdaging om mensen snel en goed op te leiden. Ook omdat werken in de forensische opsporing best zwaar is. Je gaat van plaats delict naar plaats delict, het is geen 9-tot-5-baan. Je moet stevig in je schoenen staan", zegt hij tegen de krant.

Naast nieuw personeel gaat de politie ook investeren in nieuwe technologie voor forensische opsporing. Zo wordt er de komende tijd geƫxperimenteerd met het sneller beschikbaar maken van resultaten en het terugdringen van administratieve taken. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld laptops, waardoor ze onderzoeksresultaten al op de plaats delict kunnen invoeren.