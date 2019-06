FNV schrikt van rente Dijsselbloem: 'Dit helpt niet bij herstel vertrouwen'

Beide partijen wijzen erop dat ze het tot nu toe eens zijn over de doelen, zoals het sneller indexeren van de pensioenen, maar dat de stappen om die doelen te verwezenlijken nog uitgewerkt moeten worden. Volgens Busker is het grote voordeel van het nieuwe stelsel dat de vakbonden straks mee mogen beslissen over of er wel of niet geïndexeerd mag worden.

"Dit nieuwe stelsel brengt indexeren dichterbij. We hebben ook afgesproken bij de uitwerking dat we dit goed gaan bewaken. Dat doet niet alleen het kabinet, dat doen ook de sociale partners, daar zitten wij als FNV ook aan tafel. En we zullen aan alle knoppen draaien, net zolang totdat die doelstellingen bereikt worden."

Dat de kwestie juist deze week gevoelig ligt voor de FNV, blijkt wel uit de brief van Willem Noordman, het hoofd van de pensioenafdeling binnen de FNV, die intern is rondgestuurd. "Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente op de bijeenkomsten. (..) Eensgezindheid daarin is zo mogelijk nog belangrijker dan die al was."

FNV-voorzitter Han Busker schrok van het advies van Dijsselbloem: