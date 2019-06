Groot leeftijdsverschil voor stellen vergroot kans op een breuk

Stellen met een groot leeftijdsverschil lopen meer kans om uit elkaar te gaan. Van de koppels die meer dan tien jaar schelen, is na twaalf jaar ruim een derde niet meer bij elkaar. Bij een leeftijdsverschil van minder dan vijf jaar is de kans daarop ongeveer 25 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Als de partners vijf tot tien jaar schelen, is de kans op een breuk bijna 30 procent. Voor het onderzoek volgde het CBS koppels die in 2003 trouwden of gingen samenwonen.

Heterorelaties met een groot leeftijdsverschil hebben een iets grotere kans van slagen als de man ouder is, blijkt uit het onderzoek.

Jong samenwonen

De kans op een breuk is ook groter als stellen al jong gaan samenwonen. Doen ze dat tussen hun 18de en 20ste, dan is de kans 49 procent dat ze na twaalf jaar uit elkaar zijn. 20 tot 24-jarigen lopen met 29 procent al veel minder risico op een breuk. Boven de 25 is de kans op een scheiding voor alle leeftijdsgroepen ongeveer een kwart.

Ook het opleidingsniveau heeft grote invloed op de kans van slagen van een relatie. Als beide partners een hbo- of universitair diploma hebben, is de kans op een breuk binnen twaalf jaar 19 procent, tegenover 31 procent als ze allebei niet hoogopgeleid zijn. Als één van de partners een hbo- of universitair diploma op zak heeft, ligt het risico op een breuk daar tussenin.

Volgens het CBS zijn er nog meer factoren van invloed op de duur van relaties. Zo gaan ongetrouwde stellen en koppels zonder kinderen vaker uit elkaar. Ook een laag inkomen, kinderen uit eerdere relaties en verschillende migratieachtergronden vergroten de kans op een breuk.