België wil kinderen Belgische IS-strijders ophalen uit Syrië

België wil kinderen van overleden Belgische IS-strijders terughalen uit Syrië. Er is een principeakkoord met de Koerdische autoriteiten en er wordt nu verder onderhandeld, zei minister van Buitenlandse Zaken Reynders na afloop van een extra kabinetsvergadering. "Ik hoop dat we de komende dagen of weken met de operatie kunnen starten."

Voor zover bekend bevinden zich zestig Belgische minderjarigen in Koerdische gevangenenkampen in Noord-Syrië. Eerder konden al 21 kinderen zonder bemoeienis van de regering naar België terugkeren.

De Belgische regering stelde zich twee jaar geleden al op het standpunt dat kinderen onder de 10 jaar naar België terug konden komen. Een actief repatriëringsbeleid was er niet.

Nederland

Eerder deze week evacueerde Frankrijk twaalf Franse kinderen uit Noord-Syrië. Met deze groep reisden ook twee Nederlandse IS-wezen mee. Volgens het kabinet kon dat omdat de meegereisde Nederlandse diplomaat van de Franse bescherming kon profiteren.

Nederland stelt zich op het standpunt dat de situatie in Noord-Syrië te onveilig is om daar vertegenwoordigers naartoe te sturen. Onder meer daarom is het kabinet niet bereid meer pogingen te doen om kinderen of vrouwen van Nederlandse IS-strijders op te halen.