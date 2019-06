'Verdachte fatale mishandeling Amsterdam had mogelijk psychose'

De 20-jarige man die wordt verdacht van de fatale mishandeling van een 68-jarige vrouw op Eerste Paasdag verkeerde mogelijk in een psychose. Dat zegt zijn advocaat tegen AT5.

Het slachtoffer werd bij een flat aan de Geervliet in Amsterdam gevonden. Ze was niet meer bij bewustzijn. De vrouw was zo ernstig toegetakeld dat haar familie haar niet meer herkende. In de weken daarna reageerde ze nergens meer op. Ze overleed afgelopen week.

Vrij snel na de mishandeling werd de verdachte aangehouden.

Verwarde toestand

De verdachte heeft bekend dat hij de vrouw heeft mishandeld en ook gezegd dat hij haar seksueel heeft misbruikt. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Direct na het incident werd de verdachte volgens zijn advocaat in verwarde toestand aangetroffen. Hij wordt psychisch onderzocht. Volgens zijn raadsman kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar niet.

De advocaat zegt dat het gaat om een statushouder die al een paar jaar in Nederland woont.

De politie wil weten waar de verdachte de vrouw is tegengekomen en hoe het verdere contact is verlopen. NH Nieuws schrijft dat de politie op zoek is naar drie mensen die op de avond van het incident zijn benaderd door de verdachte. Daarnaast hopen agenten in contact te komen met mensen die de twee hebben gezien.

Gisteren werd in het programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. In het programma werd gezegd dat omwonenden hard geschreeuw hebben gehoord en een man zagen die op 'iets' inschopte. Na de uitzending kwam er een tip binnen.