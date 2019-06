Gewonden door busongeluk bij De Meern

Bij een ongeval met een streekbus tussen De Meern en IJsselstein zijn meerdere gewonden gevallen. De bus raakte op de N228 van de weg en kwam boven een sloot tot stilstand.

Volgens omstanders reed de bus van vervoersmaatschappij Syntus op een kruising vol in op een busje of bestelauto. Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn.

Getuigen zeggen dat passagiers uit de bus zijn gekomen door twee ramen kapot te slaan. De N228 is in beide richtingen afgesloten.