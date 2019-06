Oud-klasgenoten herdenken 90ste verjaardag Anne Frank met schoolkinderen

Op 12 juni 1929 werd Anne Frank geboren. Ze zou vandaag dus 90 jaar geworden zijn, als haar leven niet vroegtijdig geƫindigd was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vroegere klasgenoten hebben Anne vandaag herdacht.

In Annes voormalige woonhuis aan het Merwedeplein 37-2 in Amsterdam gingen Albert Gomes de Mesquita (89) en Jacqueline van Maarsen (90) in gesprek met schoolkinderen. "Anne ondernam altijd van alles. Dan nam ze mij mee, en deed ik wat ze zei - dat vond ik niet erg", zei Van Maarsen. "Zij was de baas."

De oude woning van de familie Frank werd in 2004 gekocht door woningcorporatie Ymere, en gerestaureerd met de Anne Frank Stichting. De woning wordt sinds 2005 verhuurd aan het Nederlandse Letterenfonds en dient als onderkomen voor buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. Het huis is ingericht in de stijl van de jaren 30, toen de familie er woonde.

Gomes de Mesquita en Van Maarsen waren beiden aanwezig bij Annes dertiende verjaardag in 1942, in het huis waar ze ook nu waren. Drie weken later zou de familie Frank onderduiken in het Achterhuis aan de Prinsengracht.

Ze vertelden over hoe het was om die verjaardag te vieren: