Protest nabestaanden MH17: 298 lege stoelen voor Russische ambassade

Nabestaanden van de ramp met de MH17 hebben bij de Russische ambassade in Den Haag 298 lege stoelen geplaatst. Ze protesteren daarmee tegen de opstelling van Rusland, dat volgens hen weigert om openheid te geven over betrokkenheid bij het neerhalen van het toestel in 2014.

"Wij willen hiermee Rusland ter verantwoording roepen", zegt Sander van Luik van de Werkgroep Waarheidsvinding. "Het is heel duidelijk dat zij een rol hebben gehad bij het neerschieten van de MH17. We weten niet precies welke rol, maar ze zitten er tot over hun oren in."

De 298 witte stoelen vertegenwoordigen de 298 slachtoffers van de MH17. Ze zijn opgesteld als in een vliegtuig, inclusief de gangpaden. Sommige nabestaanden legden bloemen op de stoel waar hun dierbaren waarschijnlijk in het toestel zaten.