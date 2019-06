Eerste vrouwelijke marine-officier dringt door tot hoogste rangen

De Koninklijke Marine krijgt deze week voor het eerst een vrouw in de hoogste officiersrangen, die van de vlagofficieren. Kapitein-ter-zee Jeanette Morang wordt vrijdag bevorderd tot commandeur. De Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht benoemden al eerder vrouwen in hun hoogste officiersrangen.

"Dit is toch wel een wapenfeit", zegt militair historicus Petra Groen. "Tot begin jaren 80 konden vrouwen binnen de krijgsmacht tot beperkte hoogte opklimmen. Dat was dan ook nog in aparte vrouwenafdelingen." In 1981 werd de scheiding opgeheven en kregen vrouwen de kans om tot de hoogste functies door te dringen.

Eerste fregatcommandant

Morang (54) begon twee jaar later aan de officiersopleiding van de marine. Daarna werkte ze op diverse posten in binnen- en buitenland, zowel op zee als op het vasteland. In 2007 werd ze de eerste vrouwelijke Nederlandse fregatcommandant, op de Hr. Ms. De Ruyter. Daarna werkte ze onder meer als verbindingsofficier bij de NAVO in Brussel en bij de defensiestaf in Den Haag.

In haar nieuwe rang gaat Morang voor drie jaar aan de slag bij het Maritiem Commandocentrum van de NAVO in het Engelse Northwood.