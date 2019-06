Problemen bij stemmen over pensioenakkoord, site FNV overbelast

Vanwege de grote belangstelling is het systeem dat wordt gebruikt voor de peiling onder FNV-leden over het pensioenakkoord, overbelast Volgens FNV-voorzitter Han Busker lukt het niet altijd om in te loggen.

Vorige week presenteerden het kabinet, vakbonden en werkgevers een akkoord over aanpassingen in het pensioenstelsel. Daarin staat onder meer dat de AOW straks minder snel stijgt dan eerder was besloten. Ook is afgesproken onder welke voorwaarden mensen eerder kunnen stoppen met werken.

Het ledenparlement van de FNV besloot het pensioenakkoord voor te leggen aan de ruim één miljoen leden van de vakbond. Dat kon vanaf 11 uur vanochtend en sindsdien hebben ruim 10.000 mensen hun stem uitgebracht.

Ook vakbond CNV legt het akkoord voor aan de achterban. De uitslag van beide referenda volgt zaterdag. Daarna is het aan het ledenparlement van de FNV en het bestuur van de CNV of ze de uitslag overnemen.