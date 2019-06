Sporters krijgen juridische en financiële hulp bij doping- en matchfixingzaken

Topsporters kunnen voortaan juridische en financiële steun krijgen van sportkoepel NOC*NSF bij doping- en matchfixingzaken. Recent kwam zwemster Kira Toussaint nog flink in de problemen.

Toussaint werd beschuldigd van dopinggebruik, een aanklacht die later weer werd ingetrokken. Maar in de tussentijd had ze wel kosten gemaakt om haar onschuld te bewijzen en die waren niet mals.

"De rekeningen zijn nu wel ongeveer allemaal binnen, maar die kan ik op dit moment niet betalen", zei Toussaint twee maanden geleden. "Ik zou het wel heel bizar vinden als je het als sporter allemaal zelf moet ophoesten, als zoiets je overkomt."

Geen keus

Topsporters kunnen worden geconfronteerd met lange en vervelende procedures, in het geval van Toussaint zelfs buiten haar schuld. Door de toezegging van NOC*NSF staan ze er voortaan dus niet meer alleen voor.

"Als aangeklaagde topsporter heb je nu geen keus. Een zaak om financiële redenen laten vallen, betekent vaak het einde van de sportcarrière", aldus voorzitter Hinkelien Schreuder van de atletencommissie die er bij de sportkoepel op heeft aangedrongen met een regeling te komen.

"Hiermee kan de rechtsgelijkheid worden gegarandeerd voor sporters die niet hebben gekozen voor de betrokkenheid bij een procedure", aldus Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.

Bekijk hieronder het interview met Kira Toussaint, die werd beschuldigd van dopinggebruik: