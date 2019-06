Duizenden leerlingen moeten door storing langer wachten op examenuitslag

Door een storing bij een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem moeten duizenden leerlingen vandaag een of twee uur langer wachten op de uitslag van hun examen. 190 scholen in Nederland werken met dat systeem. De storing is inmiddels opgelost.

In een debat in de Tweede Kamer noemde minister Slob de storing heel vervelend. Hij zei dat hij de omvang nog niet helemaal kan overzien. De minister benadrukte wel dat dit nog eens laat zien dat ook aan digitale voorzieningen soms nadelen zitten.

Zoekgeraakte examens

Eerder in het debat ging Slob in op vragen over leerlingen van wie het centraal schriftelijk examen is kwijtgeraakt. In de Kamer werd de vraag gesteld of het nog wel van deze tijd is dat leerlingen vakken helemaal moeten overdoen als hun schriftelijk examen is zoekgeraakt of gestolen.

Slob wil met verschillende betrokkenen overleggen of er mogelijkheden zijn om bij volgende examens te voorkomen dat leerlingen nog eens in zo'n situatie terechtkomen. Maar ook bij dat onderwerp waarschuwde hij dat 'digitaliseren' van de gemaakte examens niet altijd een oplossing is. De minister onderstreepte dat dat dat weer allerlei andere problemen kan veroorzaken, zoals storingen of pogingen om examens te hacken.

Slob wil bekijken of protocollen moeten worden aangescherpt. Volgens hem kunnen de zoekgeraakte examens als een soort wake-upcall voor scholen werken om nog eens te bekijken of ze wel de goede maatregelen hebben getroffen. Als mogelijkheid noemde de minister ook nog dat de school alle gemaakte schriftelijke examens op de ouderwetse manier kopieert, maar hij erkende dat dat een heel karwei is.

Wat gebeurt er met je examen als je het hebt ingeleverd? Wij volgden het examen van Pien. Van haar laatste antwoord tot de uitslag die ze vorig jaar te horen kreeg: