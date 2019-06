Instagram laat opmerkelijke 'deepfake'-video Mark Zuckerberg online staan

Het gaat om een zogeheten 'deepfake'-video: een video waarin het beeld gemanipuleerd wordt waardoor het lijkt alsof de persoon in beeld dingen zegt die hij of zij niet echt zegt. Daarmee kunnen gebruikers om de tuin worden geleid. In dit geval valt op de Zuckerberg een andere stem heeft dan normaal. Het oorspronkelijke, niet-gemanipuleerde beeld komt uit 2017.

'Dronken' video Nancy Pelosi

Op 24 mei verscheen er op Facebook een video online van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Het beeld was vertraagd, waardoor het leek alsof ze dronken was. Over dit beeld is al een paar weken gedoe tussen Facebook en de Amerikaanse Democraten: het sociale netwerk weigert de video offline te halen.

Volgens Facebook gaat het hier om nepnieuws. In dat geval wordt de desbetreffende content niet offline gehaald, maar krijgt het geen prioriteit meer en zou het bereik minder groot moeten zijn. Democraten, inclusief Pelosi, hebben Facebook om die keuze hevig bekritiseerd.

In een gesprek met een Amerikaans radiostation zei Pelosi te betwijfelen of het sociale netwerk wel heeft geleerd van de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, omdat het platform nu weigert de video van haar offline te halen. Volgens The Washington Post heeft Zuckerberg de machtige Democraat geprobeerd te bellen, maar is het hem niet gelukt haar aan de lijn te krijgen. Ze zou geen zin hebben in zijn uitleg.

Andere behandeling

De video met Zuckerberg is een interessante test, omdat de topman in het verleden wel eens een andere behandeling kreeg. Zo had hij als enige de mogelijkheid om chatberichten in te trekken. Nadat hierop kritiek was gekomen beloofde Facebook de optie voor iedereen beschikbaar te stellen.

Zuckerberg is niet de enige die onder handen is genomen door de kunstenaars en het reclamebureau. Ook van realityster Kim Kardashian en president Trump is zo'n video gemaakt.