Bijna 1700 arrestaties in grote anti-kinderporno-operatie VS

Bij een grootscheepse operatie in de VS tegen pedoseksuelen en producenten van kinderporno zijn de afgelopen twee maanden bijna 1700 mensen opgepakt. Bij de actie met de codenaam 'Broken Heart' hebben meer dan 4500 landelijke en lokale instanties in het hele land samengewerkt bij het opsporen van verdachten van kindermisbruik.

De autoriteiten zeggen meer dan 18.500 klachten over het misbruik van kinderen te hebben onderzocht. Ze kregen bijna 360 kinderen in beeld die seksueel werden misbruikt of werden ingezet bij de productie van kinderporno.

Van de verdachten maakten er iets meer dan 300 zelf kinderporno of ze vergrepen zich aan kinderen. Verder hebben de onderzoekers mensen op de korrel genomen die kinderporno in bezit hadden, op internet seksueel contact hadden met kinderen, betrokken waren bij de handel in kinderen of die hetzij binnen de VS, hetzij naar andere landen reisden om kinderen te misbruiken.