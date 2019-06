Suriname gebruikt mangrove als wapen tegen zeespiegelstijging

"Ziet u die boom?", Soerinder Ganpat wijst op het silhouet van een stam met dode takken dat tientallen meters verderop uit de bruine golven omhoog steekt. "Die stond op mijn perceel." Ganpat is een boer die 26 jaar geleden een stukje land kocht bij het buurtschap 'Weg naar Zee', een paar kilometer vanaf de rand van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. "Ik plantte hier groente en fruit en verkocht dat in de stad. De akker was 600 meter diep. Nu is het minder dan de helft, de rest ligt in zee."

Keer op keer werden er door de buurtbewoners dammen opgeworpen om het water van de Atlantische Oceaan tegen te houden. Soms hielp de overheid een handje mee. Maar het water bleek telkens sterker. De dammen sloegen weg en de grond verziltte. De roep klonk om een sterke zeedijk. Maar voor dat soort dure kustwerken is veel geld nodig. √Čn politieke wil en planning. Dat ontbreekt allemaal.

Weg van hier

Intussen is de oceaan de woningen van de bewoners op tientallen meters genaderd. Een eenvoudige kleidam van nauwelijks een meter hoog moet het water deze keer tegenhouden. "Dit is een kwestie van tijd", zegt Ganpat. Hij weet dat bij een springvloed in combinatie met een flinke storm ook deze dam door het water verzwolgen wordt. "Deze keer gaat het erg worden. We zullen dan weg moeten van hier."

Niet iedereen wacht op een zeedijk van de overheid. In 2015 is professor Sieuw Naipal begonnen met het aanplanten van jonge mangroveboompjes: