Insecten als veevoer: revolutie of 'quasi-groen'?

Bij wijze van uitzondering krijgen de varkens van de Waalwijkse varkenshouder Theo Klijn sinds een tijdje al de olie van larven. Sindsdien zijn de beesten minder vaak ziek. Ze groeien goed, en het medicijngebruik in het bedrijf is bijna nihil.

Deze positieve bijeffecten zijn nog een reden voor het kabinet om zich in Europa sterk te maken voor verruiming van de regels. Minister Schouten: "Op mij kunnen ze rekenen. We voeren de discussie in Europa al. Met andere landen moeten we zorgen voor nog ruimere regels. Alles wat waardeloos is, kunnen we toch van waarde maken".

Met de bio-industrie stoppen zoals de Partij voor de Dieren wil, acht Schouten weinig realistisch. "Feit is dat we nog steeds vlees eten. Er is dus nog steeds een grote eiwitbehoefte. We moeten dit serieus nemen."