Nicaragua laat vrijwel alle politieke gevangenen vrij

Vorig jaar april begonnen de protesten tegen Ortega, naar aanleiding van zijn besluit om te snijden in de sociale zekerheid. Die acties groeiden uit tot een brede volksbeweging die het aftreden van de president eiste. Maar Ortega wilde van geen wijken weten en liet het protest keihard neerslaan.

Er kwamen al met al 325 mensen om het leven, bijna 800 mensen werden opgepakt en gevangen gezet. Meer dan 60.000 Nicaraguanen hebben hun heil in het buitenland gezocht.

Veel geld nodig

De regering zegt nu met de vrijlatingen een gebaar van verzoening te willen maken. Hoe oprecht dat is moet nog blijken, zegt correspondent Marc Bessems. De economie van Nicaragua is helemaal ingestort als gevolg van de onderdrukking.

"De druk van de VS en de Europese Unie is erg groot. Er zijn economische en politieke sancties ingesteld. Het land heeft veel geld nodig." De nieuwe amnestiewet betekent dus niet dat er nu weer meer vrijheid is. "De mensen zijn nog heel bang nu", denkt Bessems.

In de wet is geregeld dat mensen die opnieuw actievoeren of protesteren, meteen weer opgepakt kunnen worden. En politiemensen en anderen die hebben meegedaan aan het neerslaan van de protesten, gaan vrijuit.