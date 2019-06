Klimaatactivisten verstoren vergadering Tweede Kamer

Ongeveer tien klimaatactivisten hebben de vergadering van de Tweede Kamer verstoord. Tijdens de stemmingen riepen ze vanaf de publieke tribune leuzen en ontrolden spandoeken met de tekst "De tijd dringt". De spandoeken hadden ze naar binnen gesmokkeld door ze als rokjes te dragen.

Kort daarvoor had de Tweede Kamer een aantal moties van de Partij voor de Dieren weggestemd. In die moties werd gevraagd de noodtoestand uit te roepen voor het klimaat en de biodiversiteit. Demonstreren vanaf de publieke tribune is in de Tweede Kamer niet toegestaan.

Weggesleept

De actievoerders zijn door agenten en andere bewakers verwijderd. Sommigen verzetten zich daarbij zo hevig dat ze over de grond moesten worden gesleept. Ze zijn overgebracht naar een aparte zaal in het Kamergebouw.

Het gaat om aanhangers van Extinction Rebellion, een van oorsprong Britse actiegroep. De Nederlandse tak van die organisatie protesteerde eerder vandaag op het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer. Activisten van Extinction Rebellion staan bekend om hun bereidheid om gearresteerd en vastgezet te worden.