Kritiek op RTL Boulevard-presentatoren vanwege 'fatshamen in uitzending'

sabine.specht.3

Gister een stukje gezien van #RtlBoulevard over dat #Nike een #plussize kleding lijn heeft uitgebracht. Geweldig naar mijn idee👌🏻😍 Maar Olcay en Caroline hadden een andere mening, dat mag, maar hier is de mijne... Lieve dames, ik wil toch even wat zeggen. Ik uit niet heel veel mijn mening op sociale media, maar nu moet ik toch even wat kwijt. Zal ik jullie eens wat verklappen? Ik sport graag, 2 a 3 keer in de week, ja echt waar! En soms wel 4 keer. Heerlijk! Maar volgens jullie zou mijn postuur onmogelijk kunnen sporten en kennelijk zou ik dit dus in mijn blote kont moeten doen. Dit is dus #bodyshaming en in dit geval #fatshaming . Belachelijk dat dit nog steeds gedaan wordt in welk geval dan ook! Zullen we een keertje samen #krachttraining doen? Potje #sparren misschien?? Of ben je bang dat ik je opeet?!😂 #moesthetevenkwijt #shameonyou #iwillkickyourass #beforeiwilleatyouup