Meest gefotografeerde object in Perth krijgt wc van 246.000 euro

Toeristen die naar het Australische Perth komen, fotograferen daar niet massaal een museum, brug of kerk maar een blauw boothuis dat in de Swan River ligt. Vooral op Instagram maar ook op Facebook vliegen de afbeeldingen van toeristen die poseren voor de "Crawley Edge" Boatshed je om te oren.

Die toeristen komen met eigen vervoer of met busladingen vol om zichzelf en het boothuis op de foto te zetten. Maar al die toeristen moeten soms ook naar het toilet. De dichtstbijzijnde is van een restaurant op 2,5 kilometer afstand.

Om dat probleem op te lossen, maakt het gemeentebestuur van Perth omgerekend 246.000 euro vrij voor het eerste op zonne-energie werkenden toilet van de stad, schrijft CNN. Op jaarbasis komt daar nog eens 12.000 euro bij voor onderhoud.

Daarmee zijn overigens niet alle problemen opgelost waarmee de toeristen te maken krijgen als ze het blauwe huisje willen bezoeken. Het grootste deel van hen parkeert in een woonwijk in de buurt en moet dan een zeer drukke doorgaande weg oversteken. "Dit kan zenuwslopend en gevaarlijk zijn", schrijft CNN.

Populair

Waarom het blauwe, uit 1930 daterende houten boothuis zo populair is op sociale media, is niet duidelijk. Het gebeurt vaker dat minder voor de hand liggende objecten in steden vaak worden gefotografeerd. Dat was bijvoorbeeld het geval met de grote rode en witte letters die "I Amsterdam' spelden op het Museumplein in de hoofdstad. Veel buitenlandse toeristen waren teleurgesteld toen die letters waren weggehaald.

Het instagramaccount insta_repeat maakt regelmatig overzichten van foto's die vaak terugkomen. Andere websites vertellen zelfs welke locaties in welke steden de moeite van het nemen van een foto voor je account waard zijn.