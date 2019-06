New York Times schrapt dagelijkse politieke cartoon na Netanyahu-rel

The New York Times stopt op 1 juli met het plaatsen van een dagelijkse politieke cartoon in de internationale editie. De Amerikaanse krant beëindigt het contract met de twee cartoonisten.

De krant kwam in april onder vuur te liggen vanwege een cartoon. Hierop was de Israëlische premier Netanyahu afgebeeld als de blindengeleidehond van president Trump. Netayanhu droeg een Davidster en Trump een keppel.

De cartoon leidde tot protesten bij de Joodse gemeenschap. Die vond de cartoon antisemitisch. The New York Times ging door het stof en noemde de cartoon zelf ook antisemitisch. De krant bood openlijk excuses aan.

Een jaar geleden

De krant zegt in een verklaring dat de beslissing om te stoppen met dagelijkse politieke cartoons niet direct met de ophef te maken heeft. De beslissing zou een jaar geleden al zijn genomen om één lijn te trekken tussen de internationale editie en de versie in de Verenigde Staten.

De krant zegt te willen blijven investeren in opiniejournalistiek die een krachtige stem vanuit verschillende oogpunten tot uitdrukking brengt.

Een van de cartoonisten, Patrick Chappatte, legt op zijn eigen website wel het verband met de omstreden cartoon. "Ik leg mijn pen neer met een zucht. Heel veel jaren werk ongedaan gemaakt door een cartoon, niet eens de mijne, die nooit in de beste krant ter wereld had mogen verschijnen."