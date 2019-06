Heeft de kijker genoeg van 'onrealistische' liefdesprogramma's?

"Er staan 24 uur per dag camera's op de deelnemers gericht. Dat maakt het bijna onmogelijk voor ze om zich kwetsbaar op te stellen. Bovendien moeten ze steeds koppels vormen waarbij het puur om uiterlijk lijkt te draaien", zegt Timmer. "Het gaat nergens over, het is de fastfood van de liefde."

Volgens Timmer kan de deelname voor Kaat, Stenn en de anderen een onaangename nasmaak hebben. "Zij geven zich op met het idee dat ze misschien wel een partner vinden, maar het gaat de producenten voornamelijk om de kijkcijfers. Deelnemers gaan in het programma waarschijnlijk over hun eigen grenzen heen en kijken daar achteraf negatief op terug."

Dat ziet ook de kijker, denkt Timmer. "Het is zo belachelijk geforceerd en onrealistisch. Ik denk dat mensen meer behoefte hebben aan echt: echte mensen, echte situaties, echte gevoelens. Zoals in programma's als Married at First Sight (RTL 4) of First Dates (NPO 3)." In die shows worden kandidaten door de programmamakers gematcht op basis van verschillende kenmerken, zoals karakter en relatieverleden.

'Klein trauma'

Het gebrek aan oprechtheid kan een programma schaden. Maar er gaat nog iets anders mis, vindt Rob Goossens, televisiejournalist bij De Telegraaf. Hij noemt juist de afwezigheid van sensatie als zwakke punt van Love Island.

"Na het laatste seizoen Temptation Island hebben kijkers van dit soort programma's een klein trauma. Er gebeurde heel weinig. Nu bestaat bij de Nederlandse versie van Love Island de kans dat er helemaal geen sensatie komt. Dan kun je simpelweg niet verwachten dat mensen daar avond aan avond naar kijken."