Accreditatie NOS-correspondent Thomas Erdbrink niet verlengd door Iran

NOS-correspondent Thomas Erdbrink kan voorlopig niet als geaccrediteerd journalist doorwerken in Iran. De overheid in dat land heeft zijn NOS-accreditatie, die afliep in april, tot op heden niet verlengd. Dit geldt ook voor de accreditatie van de Iraanse echtgenote van Erdbrink, de internationaal bekroonde fotojournalist Newsha Tavakolian.

Een duidelijke reden voor het niet verlengen van zijn accreditatie heeft de correspondent niet gekregen. Wel heeft hij de hoop dat hij binnenkort weer aan de slag kan omdat "recentelijk belangrijke stappen richting de oplossing zijn genomen", aldus Erdbrink.

The New York Times

Behalve voor de NOS werkt Erdbrink onder meer als correspondent voor The New York Times. Ook voor deze krant heeft Erdbrink op dit moment geen geldige accreditatie.

The New York Times schrijft vandaag ook dat de betrokken autoriteiten Erdbrink bij herhaling hebben verzekerd dat zijn accreditatie voor deze krant spoedig verlengd zal worden, en dat geen duidelijke reden is gegeven voor het niet verlengen daarvan.

Thomas Erdbrink kreeg voor de VPRO-serie Onze man in Teheran een Zilveren Nipkowschijf en de publieksprijs bij de journalistieke prijs De Tegel. Ook presenteerde hij in 2016 Zomergasten.

Zijn partner Newsha Tavakolian kreeg in 2015 de Prins Claus Prijs voor haar inzet voor cultuur en de positie van vrouwen. Ze is mede-oprichter van het internationale collectief voor vrouwelijke fotojournalisten 'EVE ' en aangesloten bij het gerenommeerde fotoagentschap Magnum.