Adoptiekinderen zoeken familie in Colombia: 'Nederland is medeverantwoordelijk'

"Ik zoek mijn tweelingbroer", vertelt Jaime Montejo Suarez. Zijn bejaarde moeder staat zwijgend naast hem. Vlak na de geboorte stond er ineens een buitenlands stel aan het kraambed van zijn moeder, vertelt hij. Kort daarna werd Jaimes broer meegenomen door de verpleegster, een non. "Hij moest naar een couveuse, zei ze. Een paar dagen later kreeg mijn moeder te horen dat mijn broer was overleden. Maar ze hebben zijn lichaam nooit overgedragen."

Jaime is inmiddels 49, en hij en zijn moeder zijn al jaren op zoek naar het verdwenen kind. Ze denken dat hij is geadopteerd, door het mysterieuze buitenlandse stel.

Kelyanna Cecilia heeft een soortgelijk verhaal. Op 20 april 1988 kreeg ze een dochtertje, Emily. Na vijf maanden werd de baby ziek. "Ik bracht haar naar een ziekenhuis, en acht dagen later zeiden ze dat mijn dochter was overleden. Ik heb haar stoffelijk overschot niet erkend, want dat was Emily niet." Drie jaar later vertelde een zuster van het ziekenhuis haar dat Emily niet was overleden, maar ter adoptie was afgestaan. "Sindsdien heb ik ernstige gezondheidsklachten. Ik zou mijn kind nooit afstaan", zegt ze.

Geen geld voor behandeling

Andere aanwezigen tekenden wel degelijk adoptiepapieren, maar voelen zich misleid. Norma Constanza García bijvoorbeeld. Ze was werkloos, dakloos en zwanger toen ze bij een stichting aanklopte voor tijdelijke hulp. Daar constateerden ze dat haar zoontje Lorenzo ernstig ziek was. Ze had geen geld om hem te laten behandelen, en onder grote druk tekende ze de adoptiepapieren. Ze zegt dat ze bang was dat haar zoontje zonder medische hulp niet zou overleven. Maar toen korte tijd later bij haar dezelfde ziekte werd geconstateerd, en die makkelijk te behandelen bleek, wist ze dat ze was voorgelogen.

Ze bestookte de stichting met brieven en telefoontjes. Na lang aandringen kreeg ze een foto van haar zoontje, uit Minnesota. Sindsdien probeert ze tevergeefs met hem in contact te komen.

De verhalen zijn aangrijpend: een drugsverslaafde moeder van acht kinderen, een daarvan zit waarschijnlijk in de VS. Een vrouw die al jaren probeert haar zus te vinden, een opa die te laat werd ingelicht over de voogdijzitting van zijn kleinzoon. Het jochie werd vervolgens geadopteerd door buitenlanders.

Hoe representatief?

Het is moeilijk in te schatten hoe representatief deze verhalen zijn. Maar Marcia Engel, oprichter van Plan Angel, de organisatie achter de gratis dna-testen, is overtuigd dat het vaker fout dan goed ging met adopties uit Colombia. "Hoeveel verhalen hebben we hier vandaag gehoord, waarbij ze bewust er zelf voor gekozen hebben? Die zitten er eigenlijk niet tussen."