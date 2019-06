Minister Bijleveld gestrand op de Azoren met vip-vliegtuig

De Gulfstream IV is een passagiersvliegtuig dat hooggeplaatste personen vervoert. Het toestel is uitgerust met extra voorzieningen voor militair gebruik, zoals radio's en navigatieapparatuur. Het is in 1995 overgenomen van een sjeik.

Deze week werd bekend dat het vliegtuig in de verkoop gaat. Defensie overweegt een nieuwe (tweedehands) Gulfstream IV aan te schaffen.