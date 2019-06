Belgische backpacker (18) al meer dan een week vermist in Australië

De politie van Byron Bay, aan de oostkust van Australië, is naarstig op zoek naar een 18-jarige Belgische backpacker. Théo Hayez uit Brussel werd op de avond van 31 mei voor het laatst gezien toen hij een bar verliet.

Het personeel van het hostel waar Hayez verbleef sloeg vorige week alarm toen de jongen maar niet uitcheckte. Sinds de vroege uren van 1 juni is hij ook niet meer actief geweest op Whatsapp of sociale media. Volgens zijn familie is de jongen normaal gesproken zeer snel met het beantwoorden van berichten.

Een agent noemt het "heel ongebruikelijk gedrag van Theo". Ook Theo's peetvader maakt zich grote zorgen: