Ruim 300 schademeldingen na aardbeving Garrelsweer

Bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zijn sinds de aardbeving van gisterochtend in Garrelsweer 322 nieuwe schademeldingen binnengekomen. Die aardbeving had een kracht van 2,5, en is daarmee een van de zwaardere bevingen in Groningen.

In acht gevallen meldden mensen dat er sprake was van een zogenoemde acuut onveilige situatie, maar in geen van die gevallen werd de melding gegrond verklaard. Dat houdt in dat er op dat moment geen extra veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Het is volgens de commissie niet te zeggen wat het directe effect van de beving in Garrelsweer is. In een normale week krijgt de commissie zo'n 200 nieuwe meldingen binnen.

Duizenden meldingen

Bij de commissie zijn sinds de zware beving bij Westerwijtwerd van 22 mei iets meer dan 5500 meldingen binnengekomen. De aardbeving daar had een kracht van 3,4.

De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Het kabinet heeft besloten de gaswinning in het gebied de komende jaren af te bouwen. Uiterlijk in 2030 moet de gaswinning zijn gestopt.