Bijna honderd doden bij aanval op Malinees dorp

Bij een aanval op een dorp in Centraal-Mali zijn afgelopen nacht minstens 95 mensen om het leven gekomen. Het dorp Sobane-kou, dat wordt bewoond door de bevolkingsgroep Dogon, werd bestormd door vooralsnog onbekende aanvallers.

"Gewapende mannen schoten op de bevolking en brandden het dorp af", zegt een overheidsfunctionaris van de nabijgelegen plaats Bandiagara. Hij verwacht dat het dodental nog verder oploopt, omdat 19 mensen nog worden vermist. De lichamen van de slachtoffers zijn in brand gestoken.

Etnisch geweld

Mogelijk is de aanval het gevolg van oplopende etnische spanningen tussen de Dogon, die leven van de jacht, en een andere bevolkingsgroep uit West-Afrika, de Fulani, die in hun bestaan voorzien als herders. In Mali zijn al langer gevechten tussen de beide groepen. Daarbij zijn sinds januari honderden mensen om het leven gekomen.

In maart kwamen 150 Fulani om bij een gewapende aanval. De Dogon zouden de Fulani ervan beschuldigden dat ze steun leveren aan islamitische terreurorganisaties, zoals al-Qaida. Het hoofd van een gewapende Dogon-militie ontkent dat zij achter die bloedige aanval zaten.