NOS Formule 1-podcast #9: 'Vettel had groot gelijk toen hij over de rooie ging'

Max Verstappen eindigde in Canada op de vijfde plaats. Hij startte vanaf de negende plek na een mislukte kwalificatie, waarin hij in de slotfase de dupe werd van de crash van Kevin Magnussen.

"Ik denk dat de oude Max van twee tot vier jaar geleden had gezegd dat zijn team het had verkloot", zegt Dekker. "Nu was hij juist misschien iets te lief, door het pech te noemen."

Lammers is het daar niet mee eens. "Ik denk dat hij mild was, omdat hij misschien snel realiseerde dat het een voordeel was. De strategie om met harde banden te beginnen, was voor de race de beste strategie."