Archief Alkmaar hoeft WO II-beelden niet van YouTube te halen

Het YouTube-kanaal van het Regionaal Archief Alkmaar is weer online, inclusief beelden van de Tweede Wereldoorlog. Het videoplatform had het kanaal eerder offline gehaald vanwege vermeend haatzaaien.

Het archief biedt videomateriaal aan over de geschiedenis van de Noord-Hollandse stad. Daarbij zaten ook filmpjes met oorlogsmateriaal, zoals een NSB-propagandafilm en een reportage over de bevrijding van de regio. Sinds deze week kregen bezoekers echter de melding te zien dat het archief offline was gehaald "wegens herhaalde of ernstige schendingen van het YouTube-beleid dat aanzetten tot haat verbiedt".

Mogelijk was het archief slachtoffer van de verscherpte aandacht van YouTube om discriminatie tegen te gaan. Het archief zocht de publiciteit met een smeekbede op Twitter nadat er geen antwoord was gekomen op herhaaldelijke verzoeken aan Google om het materiaal terug te plaatsen.

Context

Vanochtend meldde moederbedrijf Google dat het kanaal weer is vrijgegeven. Volgens een woordvoerder is inmiddels duidelijk dat de films zijn geplaatst in een historische context.

"We hebben een proces voor het aantekenen van bezwaar, en als een video of kanaal ten onrechte is verwijderd, dan ondernemen we snel actie om dat te herstellen. Een van de dingen waar we dan naar kijken is bijvoorbeeld of video's waarde hebben voor nieuws of onderwijs - en die context is van groot belang."