Een vuurwerkbom in de tuin; een derde van Gelderse raadsleden bedreigd

Een derde van alle gemeenteraadsleden in Gelderland is bedreigd of heeft met agressie te maken. Dat blijkt uit een enquête onder bijna vierhonderd raadsleden uit alle 51 Gelderse gemeenten door Omroep Gelderland.

Het percentage bedreigingen en agressie ligt in Gelderland (nog) hoger dan het landelijk gemiddelde. Uit eerder onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bleek dat landelijk 26 procent van de raadsleden bedreigd, geïntimideerd of agressief benaderd is.

Er zit nog geen stop op

"Dit nieuwe cijfer van bedreigingen is hoog. Maar het verbaast me niet", reageert Sjir Hanssen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR). "Er wordt meer over gesproken. Daardoor komen raadsleden er gemakkelijker voor uit dat ze dit overkomt Daarnaast gaat de verharding van de maatschappij maar door. Daar zit nog geen stop op."

Voorbeelden zijn er genoeg. Zo moest een raadslid uit Nijmegen rennen toen hij door een boze stadsgenoot met een stuk hout achterna werd gezeten. Ook in Nijmegen werd een groep raadsleden met de dood bedreigd bij een werkbezoek aan een woonwagenkamp. "Ik schiet jou en iedereen daar dood", was de boodschap van een van de bewoners.

Zwaar vuurwerk

"Bij mij is er een vuurwerkbom in de tuin gegooid", zegt het Zevenaarse VVD-raadslid Peter Vos. 's Nachts hoorde hij een scooter aan komen. Even later ontplofte zwaar vuurwerk. "Het was net in de tijd dat we in de gemeente spraken over een asielzoekerscentrum en ik me daar ook over uitliet. Voor mij is het wel duidelijk dat het met elkaar te maken heeft", aldus Vos.

Minister Grapperhaus (Justitie) dient binnenkort een wetsvoorstel in om de straf op bedreiging van raadsleden te verhogen. Nu is de maximale gevangenisstraf twee jaar. Dat wordt drie jaar.

Maar een hogere straf gaat het dreigen niet stoppen, denkt NVR-bestuurslid Hanssen. "Nee, we hebben als vereniging ook een vertrouwenspersoon en een netwerk. Dat is goed, maar wel symptoombestrijding. Zolang we met z'n allen, ook politici, niet stoppen met het steeds harder en heftiger discussiëren, gaat dit door."