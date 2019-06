Fernando Ricksen kondigt zijn laatste benefietavond voor ALS-onderzoek aan

"Op 28 juni houd ik een bijzondere avond. Omdat het steeds moeilijker voor me is, wordt dit mijn laatste avond. Laten we er een onvergetelijke avond van maken. Ik zie jullie snel", is in de boodschap te horen.

De ziekte ALS werd in 2013 bij Ricksen geconstateerd. Sindsdien is de oud-speler van onder meer Fortuna Sittard, AZ en Glasgow Rangers zeer openhartig over zijn ziekte. Hij houdt geregeld benefietavonden waarin hij zijn fans ontmoet en geld inzamelt voor onderzoek naar ALS.