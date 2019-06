Drie mannen opgepakt na schoten in Rotterdam

In Rotterdam zijn drie mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een schietincident in de wijk Kralingen. Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding dat een groep mannen op straat aan het vechten was. De vechtpartij aan de Waldeck Pyrmontlaan eindigde met schoten.

De politie heeft zeker twaalf eenheden ingezet om de verdachten op te sporen. Op verschillende strategische plekken werden agenten neergezet. Ook werd een politiehelikopter ingezet. "Hierdoor konden de agenten direct drie verdachten aanhouden", zegt de politie.

Een van de mannen is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij een schotwond had in zijn been. Een auto is in beslag genomen.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij en het schietincident is niet bekend.